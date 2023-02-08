Пригожин уже смертник, и поделать с этим ничего он не сможет, – российская правозащитница

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин все больше теряет контроль над заключенными, отправляемыми на войну против Украины. Нет поддержки у него и среди окружения российского диктатора Владимира Путина и его элиты.

Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая". По ее словам, Пригожина все равно воспринимают как прислугу.

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Пригожин оказался в тупике

Ольга Романова объяснила, что Пригожин никого ничего не боится.

Пригожин смертник. Он это отлично понимает. Ничего уже с этим поделать нельзя, изменить ничего нельзя,

– заметила она.

По ее мнению, его ждет Международный уголовный суд в Гааге. Если же главе ППК "Вагнера" не повезет, то он либо погибнет в боях, либо его приплюснут путинские соратники или сам Путин, или его кто-то отравит. Жить ему будет невозможно.

"Только соревнуясь за собственную жизнь, что он собственно сейчас и делает, может его как продолжить", – сосредоточила внимание правозащитница.

По ее словам, Пригожин слишком много плохого сделал за свою жизнь, чтобы получить прощение от мира и общества – это невозможно.

Это, безусловно, военный преступник. Он не глупый человек, потому не боится ничего и ему нечего терять. Он продолжает свои дни на земле за счет жизней, которые он кладет на войне,

– рассказала она.

Романова сообщила, что именно поэтому он и ценен для Владимира Путина.

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Пригожин выгоден для Путина

Правозащитница объяснила, что смерть выгодна президенту России. Поэтому Евгений Пригожин до сих пор и держится на плаву.

Окружение Путина, конечно, боится Пригожина, абсолютно его не уважает и желает избавиться от него,

– подчеркнула она.

По ее мнению, для оцепления Путина он выскочка, официант, повар и вообще никто. Он много лет знаком с диктатором, но всегда был для него прислугой.

"Я говорю слово "прислуга", "официант" и "повар" в отрицательном смысле только потому, что так думает Путин, окружение и так называемая российская элита", – рассказала правозащитница.

Ольга Романова отметила, что российская элита относится к персоналу сквозь зубы. Хотя они забыли, как недавно были прислугой. Пригожина же не приняли своим потому, что он появился на политической арене одним из последних.

Опасность, которую несет глава ППК "Вагнера"

Для правящего круга России Пригожин опасен, потому что притягивает беду. Они воспринимают его как бастарда.

Имеет дело с кровью, грязью, войной. С ним опасно быть рядом: покушения, аресты,

– сообщила она.

По мнению правозащитницы, Евгений Пригожин совершил в своей жизни много серьезных ошибок.

"Одна из главных ошибок – это то, что он снял и показал видео, где его заключены, а затем и он сам, худшими словами называют начальника путинского Генштаба Валерия Герасимова", – отметила она.

Романова рассказала, что таким образом был проведен обряд опущения – перевод человека в низшую тюремную касту.

"И Путин понял также, что его начальник Генштаб публично опустили и явно без его согласования", – отметила она.

По ее словам, реакция Путина была мгновенной, хотя российский диктатор всегда оттягивает принятие решений, касающихся кадровых вопросов.

Герасимов получил новые дополнительные полномочия, генерал Александр Лапин, против которого боролся Пригожин, получил новое прекрасное назначение, а Сергея Суровикина, являвшегося партнером Пригожина в этой войне, наоборот, снизили,

– подчеркнула она.

Ольга Романова добавила, что сейчас Пригожин продолжает терять влияние, потому что в российские тюрьмы пришли представители Министерства обороны. Причина – устрашение внесудебной карой.

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