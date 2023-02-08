Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова – засновниця російської благодійної організації "Русь сидящая". За її словами, Пригожина все одно сприймають як прислугу.

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Пригожин опинився в глухому куті

Ольга Романова пояснила, що Пригожин нікого і нічого не боїться.

Пригожин смертник. Він це чудово розуміє. Нічого вже з цим зробити не можна, змінити нічого не можна,

– зауважила вона.

На її думку, на нього чекає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Якщо ж очільнику ПВК "Вагнера" не пощастить, то він або загине в боях, або його приплюснуть путінські соратники чи сам Путін, або його хтось отруїть. Жити йому буде неможливо.

"Тільки змагаючись за власне життя, що він власне зараз і робить, може його у який спосіб продовжити", – зосередила увагу правозахисниця.

За її словами, Пригожин занадто багато поганого зробив за своє життя, щоб отримати прощення від світу та суспільства – це неможливо.

Це, безумовно, військовий злочинець. Він не дурна людина, тому не боїться нічого і йому немає чого втрачати. Він продовжує свої дні на землі коштом життів, які він кладе на війні,

– розказала вона.

Романова повідомила, що саме через це він і є цінним для Владіміра Путіна.

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Пригожин вигідний для Путіна

Правозахисниця пояснила, що смерть вигідна для президента Росії. Через це Євгєній Пригожин досі й тримається на плаву.

Оточення Путіна, звісно, боїться Пригожина, абсолютно його не поважає і бажає його позбутися,

– наголосила вона.

На її думку, для оточення Путіна він вискочка, офіціант, кухар і взагалі ніхто. Він багато років знайомий з диктатором, але він завжди був для нього прислугою.

"Я кажу слово "прислуга", "офіціант" і "кухар" в негативному значенні тільки тому, що так думає Путін, оточення і так звана російська еліта", – розказала правозахисниця.

Ольга Романова зазначила, російська еліта ставиться до персоналу крізь зуби. Хоча вони забули, як ще нещодавно були прислугою. Пригожина ж не прийняли за свого тому, що він з’явився на політичній арені одним із останніх.

Небезпека, яку несе очільник ПВК "Вагнера"

Для правлячого кола Росії Пригожин є небезпечним, бо притягує біду. Вони його сприймають як бастарда.

Має справу з кров’ю, брудом, війною. З ним небезпечно бути поруч: замахи, арешти,

– повідомила вона.

На думку правозахисниці, Євгєній Пригожин зробив у своєму житті багато серйозних помилок.

"Одна із головних помилок – це те, що він зняв і показав відео, де його ув’язнені, а потім і він сам, найгіршими словами називають начальника путінського Генштабу Валєрія Герасимова", – зауважила вона.

Романова розказала, що у такий спосіб було проведено обряд опущення – переведення людини у найнижчу в’язничну касту.

"І Путін зрозумів теж, що його начальника Генштабу привселюдно опустили і явно без його узгодження", – зазначила вона.

За її словами, реакція Путіна була миттєвою, хоча російський диктатор завжди відтягує прийняття рішень, що стосуються кадрових питань.

Герасимов отримав нові додаткові повноваження, генерал Алєксандр Лапін, проти якого боровся Пригожин, отримав нове прекрасне призначення, а Сєргєя Суровікіна, який був партнером Пригожина у цій війні, навпаки, понизили,

– наголосила вона.

Ольга Романова додала, що зараз Пригожин продовжує втрачати вплив, бо в російські в’язниці прийшли представники Міністерства оборони. Причина – залякування позасудовою карою.

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