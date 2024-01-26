"Ваша защита – ваши проблемы": как построена система российского ПВО

Россияне продолжают перебрасывать противовоздушную оборону в Санкт-Петербург, который на днях подвергся атаке дроном. В то же время в Воздушных силах ВСУ говорят, что Москва и Санкт-Петербург защищены противовоздушной обороной, а вот с остальными российскими городами беда – проходной двор.

Почему Кремль занимается противовоздушной защитой только двух крупных городов, это 24 Каналу объяснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Также он рассказал, откуда россияне стягивают свои системы "пе-ве-о".

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Проблема, которую не умалчивают

Россияне забирают комплексы противовоздушной обороны из разных регионов. Отметим, что в 2022 году оккупанты с севера России перебросили в Украину зенитно-ракетные комплексы "Бук" в арктическом камуфляже.

Удивительность на украинских фронтах. Где Арктика, а где украинские степи. Это было интересно,

– заметил Ступак.

По его мнению, вряд ли сейчас российская армия забирает ПВО с фронтов. Логичнее забирать, к примеру, из Владивостока или Норильска. Вполне вероятно, что оттуда системы противовоздушной обороны перебрасываются в европейскую часть России.

Зачем оно там стоит и прикрывает, к примеру, воинскую часть? Кто туда долетит?

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Санкт-Петербург и Москва – это два важных для Кремля города, они ведь являются ключевыми центрами России. Там люди не должны почувствовать, что есть война, потому что когда идет война в Воронеже, Белгороде, Брянске, то москвичи чихать на это хотели.

Клубы работают, как работали. Комендантского часа и сигналов тревоги нет. Россияне видят ситуацию таким образом, что вокруг может гореть, а вот в Санкт-Петербурге и Москве должна быть идеальная картинка и тем более война не должна ощущаться. Именно с этой целью оккупанты делают защиту,

– отметил Ступак.

Однако как бы враг ни старался, но большие объекты остаются без защиты противовоздушной обороны. В России это проблема, которая даже не умалчивается, о ней говорят, как сообщают крупным бизнесменам, мол, мы ничего не можем поделать, потому что есть объекты, которые нужно закрыть.

"Несколько месяцев назад даже были заявления от российских властей о том, что бизнес должен сам себя защищать. Ваша защита– ваши проблемы", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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