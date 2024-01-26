Чому Кремль переймається протиповітряним захистом лише двох великих міст, це 24 Каналу пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Також він розповів звідки росіяни стягують свої системи "пе-ве-о".

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Проблема, яку не замовчують

Росіяни забирають комплекси протиповітряної оборони з різних регіонів. Зазначимо, що у 2022 році окупанти з півночі Росії перекинули в Україну зенітно-ракетні комплекси "Бук" в арктичному камуфляжі.

Дивина на українських фронтах. Де Арктика, а де українські степи. Це було цікаво,

– зауважив Ступак.

На його думку, навряд чи зараз російська армія забирає ППО з фронтів. Логічніше забирати, наприклад, з Владивостоку чи Норильська. Цілком імовірно, що звідти системи протиповітряної оборони перекидають на європейську частину Росії.

Навіщо воно там стоїть й прикриває, наприклад, військову частину? Хто туди долетить?

– мовив ексспівробітник СБУ.

Санкт-Петербург та Москва – це два важливі для Кремля міста, адже вони є ключовими центрами Росії. Там люди не повинні відчути, що є війна, бо коли йде війна у Воронежі, Бєлгороді, Брянську, то москвичі чхати на це хотіли.

Клуби працюють, як працювали. Комендантської години й сигналів тривоги немає. Росіяни бачать ситуацію так, що навколо може палати, а от у Санкт-Петербурзі та Москві повинна бути ідеальна картинка й поготів війна не повинна відчуватися. Саме з цією метою окупанти роблять захист,

– зазначив Ступак.

Однак як би ворог не старався, але великі об'єкти залишаються без захисту протиповітряної оборони. У Росії це проблема, яка навіть не замовчується, про неї говорять, але як повідомляють великим бізнесменам, мовляв, ми нічого не можемо зробити, бо є об'єкти, які треба закрити.

"Декілька місяців тому навіть були заяви від російських керманичів про те, що бізнес повинен сам себе захищати. Ваш захист – ваші проблеми", – додав ексспівробітник СБУ.

Українські удари вглиб Росії