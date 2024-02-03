ISW сказал, что нехватка снарядов и задержка помощи сдерживает Украину на фронте: в ВСУ ответили

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что дефицит боеприпасов и задержки западной помощи влияют на действия Украины на фронте. Это создает неопределенность в оперативных планах нашего государства на поле боя.

По словам аналитиков, дефицит снарядов, вероятно, может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта над теми, где территориальные потери будут менее значимыми.

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В ISW описали последствия для Украины от нехватки снарядов

Эксперты, ссылаясь на данные расследований из открытых источников, отметили, что российские войска используют в свою пользу проблему с дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.

Украинская организация Frontelligence Insight 1 февраля заявила, что с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала возможности Украины в контрбатарейной борьбе, российские войска создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительное время,

– отметили аналитики.

В Frontelligence также заявили, что российские силы начали сосредотачивать свою артиллерию подобным образом в январе 2024 года, что свидетельствует, что украинские силы снова испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов.

"Украинские силы иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом не имеют достаточного количества боеприпасов для эффективного контрбатарейного огня", – отметили в ISW.

Расследователи Frontelligence также отметили, что отсутствие украинского контрбатарейного огня позволяет российской артиллерии в значительной степени разрушать населенные пункты, что делает почти невозможным их защиту украинскими силами.

В конце концов в Frontelligence заявили, что многим украинским беспилотникам недостаточно дальности, чтобы поразить многочисленные российские артиллерийские установки, размещены на расстоянии 15 – 24 километров от линии фронта. Поэтому западные и украинские официальные лица недавно подчеркнули потребность нашего государства в артиллерийских боеприпасах.

В ВСУ ответили на отчет Института изучения войны

Прокомментировала отчет американского Института изучения войны в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк.

Она отметила, что даже в таких сложных условиях, которые есть сейчас, наши военные умудряются максимально применять все то, что есть в наличии.

Применяем артиллерию – это контрбатарейная борьба. Применяем дроны. Враг высоко оценивает результативность этой нашей работы,

– подчеркнула она.

Гуменюк также подчеркнула, что Силы обороны продолжают уничтожать вражеские позиции на левом берегу Херсонской области. По ее словам, говорится об островах, где россияне пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты.

Напоследок спикер отметила, что, признавая недостаток боеприпасов, но недостаток в смысле подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами, у украинских военных просто впереди очень много работы. По ее словам, если уже сейчас наша армия могла бы покрыть всю ту работу теми боеприпасами, что есть в наличии, то украинские военные были бы счастливы.