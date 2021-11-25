Нефть в море и стихийные свалки: как оккупанты уничтожают Крым

В оккупированном Крыму нарушают экологические права жителей. Халатность оккупационных властей России уничтожает уникальные экосистемы полуострова, ухудшается водообеспечение, загрязняется Черное море и возникают техногенные катастрофы.

Сообщения об этом поступают к Уполномоченной по правам человека в Украине Людмиле Денисовой. За время оккупации проблемы окружающей среды временно оккупированной территории становятся более масштабными и глобальными.

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Что происходит с экологией в оккупированном Крыму

Участились случаи разлива нефти в Черном и Азовском морях, потому что возросло количество судов, курсирующих вдоль ТОТ.

В 2021 году оккупанты провели военные учения. Из-за взрывов боеприпасов загрязняется морская среда и гибнут морские животные. Как следствие погибло 300 дельфинов.

Из-за интенсивной выкачки подземных пресных вод на ТОТ появляются солончаки. Изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых из Красной книги Украины. За годы оккупации также стало больше стихийных свалок и нечистот, которые сбрасывают в Черное и Азовское моря.

Существенно вредит экологии полуострова: уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников, из которых 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте м. Севастополя; добыча строительного камня на горе Агармыш; незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения у м. Балаклава; добыча пресной воды Азовского моря и разорение 20 тыс. га степных участков, которое подтвердило Государственное космическое агентство Украины.

Ситуация с водой в Крыму

22 ноября вице-премьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук посетила Херсонщину. Там заявила, что Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым, это запрещено законом и всеми возможными регулятивными актами.

Чтобы проложить новый Ялтинский водопровод под горой Ай-Петри, Россия выделила из бюджета миллиарды рублей. Предыдущий в аварийном состоянии и даже малейшее землетрясение может оставить город без питьевой воды.

Водным донором для юго-восточной части полуострова является Белогорский район оккупированного Крыма. Но и там уже начали мелеть водоемы.

Полное сообщение Людмилы Денисовой:

Ко мне поступают сообщения о нарушении экологических прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя. За годы оккупации проблемы окружающей среды ТОТ увеличиваются по масштабам и глобальностью. Загрязнение Черного моря, ухудшение водообеспечения, техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей, приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова.

Увеличение количества судов, курсирующих вдоль ТОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях. Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, как следствие погибло 300 дельфинов.

Интенсивное выкачивание подземных пресных вод на ТОТ приводит к образованию солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины За годы оккупации на ТОТ увеличилось количество стихийных свалок мусора и нечистот, сбрасываемых в Черное и Азовское моря.

Значительный вред экологии полуострова наносит: уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте м. Севастополя); добыча строительного камня на горе Агармыш; незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения у м. Балаклава; добыча пресной воды Азовского моря и разорение 20 тыс. га степных участков, что подтверждается Государственным космическим агентством Украины.