Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.
Что известно о пожаре на российской нефтебазе?
Российские СМИ пишут, что произошло возгорание одной из цистерн на нефтебазе в селе Хушет.
Справочно. Хушет – высокогорное труднодоступное село в Цумадинском районе Дагестана. Там проживает чуть более тысячи человек. В селе всего 4 улицы.
Расстояние до районного центра Агвали – 96 километров, из которых 37 километров горные тропы, недоступны для автотранспорта. Ездят там только на лошадях.
Из-за пожара погиб один человек. Это был рабочий нефтебазы.
Пожар на нефтебазе в Дагестане: смотрите видео
Утверждается, что пламя уже ликвидировано. На месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, что накануне в Самарской области тоже при непонятных обстоятельствах произошел пожар на нефтяной скважине. Пострадали 4 работника, 3 из них в тяжелом состоянии.
Взрывы в России: последние новости
В Белгороде вечером 15 февраля раздавались взрывы. Якобы был ракетный удар по местной ТЭЦ, после чего возникли существенные разрушения. Поэтому местные снова оказались без света.
А Брянская область была под массированной атакой по меньшей мере 12 часов. Там тоже были удары по энергетической инфраструктуре. В Брянске частично не было тепла и электричества.
В тот же день в Москве и области тоже была атака дронов. Из-за обстрелов приостанавливали работу аэропорта Домодедово. Говорят, что "сбили" до 18 дронов в регионе.