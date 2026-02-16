Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

Что известно о пожаре на российской нефтебазе?

Российские СМИ пишут, что произошло возгорание одной из цистерн на нефтебазе в селе Хушет.

Справочно. Хушет – высокогорное труднодоступное село в Цумадинском районе Дагестана. Там проживает чуть более тысячи человек. В селе всего 4 улицы.



Расстояние до районного центра Агвали – 96 километров, из которых 37 километров горные тропы, недоступны для автотранспорта. Ездят там только на лошадях.

Из-за пожара погиб один человек. Это был рабочий нефтебазы.

Утверждается, что пламя уже ликвидировано. На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, что накануне в Самарской области тоже при непонятных обстоятельствах произошел пожар на нефтяной скважине. Пострадали 4 работника, 3 из них в тяжелом состоянии.

