Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про пожежу на російській нафтобазі?

Російські ЗМІ пишуть, що сталося загоряння однієї з цистерн на нафтобазі у селі Хушет.

Довідково. Хушет – високогірне важкодоступне село в Цумадинському районі Дагестану. Там проживає трохи більше тисячі осіб. У селі всього 4 вулиці.



Відстань до районного центру Агвалі – 96 кілометрів, з яких 37 кілометрів гірські стежки, недоступні для автотранспорту. Їздять там тільки на конях.

Через пожежу загинула одна людина. Це був робітник нафтобази.

Пожежа на нафтобазі у Дагестані: дивіться відео

Стверджується, що полум'я уже ліквідовано. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, що напередодні у Самарській області теж за незрозумілих обставин сталася пожежа на нафтовій свердловині. Постраждали 4 працівники, 3 з них у тяжкому стані.

