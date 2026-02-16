Про це пише пропагандистське видання ТАСС.
Що відомо про пожежу на російській нафтобазі?
Російські ЗМІ пишуть, що сталося загоряння однієї з цистерн на нафтобазі у селі Хушет.
Довідково. Хушет – високогірне важкодоступне село в Цумадинському районі Дагестану. Там проживає трохи більше тисячі осіб. У селі всього 4 вулиці.
Відстань до районного центру Агвалі – 96 кілометрів, з яких 37 кілометрів гірські стежки, недоступні для автотранспорту. Їздять там тільки на конях.
Через пожежу загинула одна людина. Це був робітник нафтобази.
Пожежа на нафтобазі у Дагестані: дивіться відео
Стверджується, що полум'я уже ліквідовано. На місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, що напередодні у Самарській області теж за незрозумілих обставин сталася пожежа на нафтовій свердловині. Постраждали 4 працівники, 3 з них у тяжкому стані.
Вибухи у Росії: останні новини
У Бєлгороді ввечері 15 лютого лунали вибухи. Нібито був ракетний удар по місцевій ТЕЦ, після чого виникли суттєві руйнування. Тож місцеві знову опинилися без світла.
А Брянська область була під масованою атакою щонайменше 12 годин. Там теж були удари по енергетичній інфраструктурі. У Брянську частково не було тепла та електрики.
Того ж дня в Москві та області теж була атака дронів. Через обстріл призупиняли роботу аеропорту Домодєдово. Кажуть, що "збили" до 18 дронів в регіоні.