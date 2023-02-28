"Есть украинский след": на нефтезаводе в российском Туапсе произошел масштабный пожар

В российском городе Туапсе Краснодарского края вспыхнул масштабный пожар на территории нефтяного завода. Почти сразу захватчики начали вопить, что якобы во всем виновата Украина.

Взрывы и пожары на территории России уже стали хорошей традицией. Собственно, пламя в Тапсе загорелось на предприятии "Роснефти" в ночь на 28 февраля. Об этом инофрмирует 24 канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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"Все спокойно, переживать не нужно"

Почти сразу после того, как стало известно об этом инциденте, местные власти заявили о том, что волноваться не стоит. Также там сказали, что к тушению огня было привлечено 32 человека и 11 единиц техники.

Уважаемые жители города Туапсе, по поводу ночных "хлопков" на территории нефтебазы, известно, что по состоянию на 03:00 пожарным удалось ликвидировать пламя. Повода для беспокойства нет,

– написали в администрации российского города.

Кроме того, в сообщении отмечено, что нефтяные резервуары пламени не коснулись и пострадавших в результате этого пожара нет.

Источники издания одного из российских изданий утверждают, что на территории нефтебазы взорвались две неизвестные дроны. На месте обнаружены два воронки глубиной около 1,5 метра. Рядом с нефтебазой находится казарма с военными министерства обороны России.