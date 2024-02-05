Эти санкции действуют, – у Зеленского показали эффективность ударов дронами по территории России
Год у оккупантов начался достаточно тревожно, ведь в январе – феврале не утихают взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Их атакуют неизвестные беспилотники.
Платформа United24 показала последствия атак на российские нефтехранилища. В видео отметили, что дроны тоже могут накладывать санкции, передает 24 Канал.
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В результате атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и хранилища с горючим в Черном и Балтийском морях Россия сократила экспорт на 127,5 – 136 тысяч баррелей в сутки. Это около 1/3 экспорта от всего их экспорта. Об этом в частности также писали и журналисты Reuters.
После атак на нефтебазы в январе 2024 года, по сравнению с прошлым годом, экспорт российского бензина упал на 37%, а дизеля – на 23%. Кроме того, Кремль также добровольно сократил экспорт нефти и топлива на 500 тысяч баррелей в день.
Дроны тоже могут накладывать санкции,
– говорится в публикации United24.
Результат ударов по российским НПЗ и нефтебазам: смотрите видео
На каких НПЗ и нефтебазах раздавались взрывы
- 9 января 2024 года в российском городе Орел прогремели мощные взрывы на нефтебазе. Оккупанты жаловались на атаку БПЛА. Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что взрывы на нефтебазе в Орле – это спецоперация ГУР МО.
- Через несколько дней, 18 января, взрывы прогремели на нефтебазе в Ленинградской области. За атакой на объект также стояло Главное управление разведки.
- 19 января дроны снова посетили Россию. На этот раз под ударом оказались нефтебаза в Клинцах Брянской области. К слову, после попадания дронов пожар был настолько масштабным, что его не могли потушить 2 дня. За этой успешной спецоперацией стоит ГУР МО.
- 21 января мощные взрывы прогремели в Ленинградской области в поселке Усть-Луг. Под ударом беспилотников оказался нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Стоит отметить, что это важный объект, ведь там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск России. К слову, за этой атакой, по информации источников 24 Канала, стоит СБУ.
- 25 января в России снова было тревожно, ведь неизвестные дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, что в Краснодарском крае. Известно, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – единственный на берегу Черного моря. Именно он производит бензин и мазут, которые нужны для техники оккупантов на Востоке и Юге Украины.
- 30 января дроны поразили нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Калужской области. Оккупанты заявили, что якобы отбили атаку, однако разрушений избежать не удалось.
- 31 января взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Под ударом беспилотников оказался НПЗ "Невский мазут". По сообщениям источников, критически важный объект поразили дроны ГУР МО.
- 3 февраля беспилотники заехали за более 600 километров – в Волгоград. Там под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Огонь охватил не менее 300 квадратных метров. Оккупанты пытались его обуздать, впрочем, получилось у них это не очень хорошо, ведь теперь завод закрылся на неизвестный период. Как сообщили источники 24 Канала, НПЗ атаковали дроны СБУ.