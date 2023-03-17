Россиянам снова померещилась "взрывчатка" возле нефтепроводной станции "Дружба"

Россияне заявили, что возле нефтепровода "Дружба" якобы снова обнаружили взрывчатку. Это уже второй раз за неделю пропагандисты распространяют сообщения о "взрывном устройстве" на этом объекте.

Пропагандистские СМИ заявляют, что 16 марта беспилотник сбросил "взрывное устройство" вблизи нефтепроводной станции "Дружба", информирует 24 Канал.

К теме Новая разработка России – "Гром-Е1": на что способна умная бомба-гибрид и какую угрозу несет

"Взрывчатку" сбросили с дрона

Неизвестный беспилотник якобы снова сбросил взрывчатку в Брянской области вблизи нефтепровода "Дружба". Россияне сообщают, что "взрывное устройство" нашли вблизи трансформаторной подстанции накануне днем.

В России утверждают, что на место "диверсии" прибыли саперы, обезвредившие "взрывчатку". Обошлось без пострадавших и жертв.

По словам пропагандистов, "взрывное устройство" было начинено порошковыми элементами в виде гранул. Их используют при промышленных работах, например, в горных работах.

Кто может быть причастен к этому событию, пропагандистов не называют. Однако, кого бы россияне ни обвинили в "диверсии", это все равно будет выдумкой.

Атаковали станцию второй раз через неделю

На днях ранее россияне уже заявляли о "диверсии" на нефтепроводе "Дружба". 14 марта неизвестный БПЛА сбросил "взрывное устройство" вблизи станции.

Пропагандистские СМИ заявили, что "взрывчатка" не сработала и саперы обезвредили ее. Россияне обвинили во всем "проукраинские группы", устроившие "диверсию". В компании "Транснефть", которая является оператором нефтепровода, заявили о причастности и их сотрудников, помогающих организовать "взрыв".

"Неизвестные дроны" все чаще атакуют Россию