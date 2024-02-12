Угроза нехватки ракет для ПВО: авиаэксперт назвал путь решения проблемы

В The New York Times написали, что без поддержки Украине хватит ракет для ПВО только до марта. Однако, скорее всего, эта публикация была направлена на Запад, чтобы ускорить поставки оружия.

Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя резонансную новость. Несмотря на задержку помощи от США, Украина получает оружие от других партнеров, но и это еще не все.

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"Не забывайте о серьезном профессиональном проекте FrankenSAM, когда мы используем наше радиолокационное и радиотехническое оборудование вместе с чужими ракетами. Это сочетание дает существенную экономию", – отметил Криволап.

К слову, в рамках американо-украинской программы создали по меньшей мере три "франкенштейна":

ЗРК "Бук", совмещенный с американскими ракетами радиолокационного наведения AIM-7 Sparrow / RIM-7 Sea Sparrow;

советские радары с перепрофилированными ракетами "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder теплового наведения;

ЗРК С-300, совмещенный с ракетами "земля – воздух" Patriot.

Основные ЗРК тоже своеобразные "франкенштейны"

Об уничтожении первой вражеской цели с помощью гибридной системы ПВО стало известно 17 января. Речь идет об одном из 19 вражеских беспилотников.

Создание гибридных систем привычно для западных стран. Основные зенитно-ракетные комплексы имеют ракеты "воздух – воздух", которые в свое время сняли с самолетов.

Например, к таким ЗРК принадлежит итальянско-французский SAMP/T, который использует ракету воздушного базирования Aster-30. Кроме того, такими являются норвежско-американская система NASAMS с ракетами AIM-120 и немецкая IRIS-T SLM с ракетами IRIS-T.

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