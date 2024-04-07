Снарядов для нас критически не хватает: как это повлияет на наступательные действия

Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не имеет снарядов для нового контрнаступления. Но для того, чтобы украинская армия наступала, у нее должен быть запас боеприпасов примерно на уровне июля– сентября 2023-го года.

Такое мнение 24 Каналу высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что оккупанты жаловались тогда, что им просто "не давали поднять голову" на Запорожском направлении. Он добавил, что, если бы не линия обороны врага, то тогда бы украинские военные имели бы достаточно преимущества, чтобы подавить своим огнем противника.

Смотрите также Есть огромные проблемы: офицер ВСУ ответил, чего больше всего не хватает армии

"Тот трехмесячный период – это было "золотое время" по использованию снарядов. Сейчас у нас и близко нет того количества. То есть мы видим, что соотношение далеко не в нашу пользу", – сказал Кузан.

В Украину должны поступить снаряды по чешской инициативе. Однако, время поставки смещается и уже говорят о начале июня. Также есть, в частности, обязательства ЕС по поставкам боеприпасов для ВСУ. Однако все равно снарядов 155-го миллиметра Украине критически не хватает.

В то же время есть боеприпасы 152-го и 122-го миллиметра – советские калибры. Впрочем, ВСУ имеют преимущество именно благодаря западной артиллерии. Такие установки имеют большую дальность и точность.

Поэтому, конечно, ни о каких наступательных действиях, ни о каких даже перехваченных инициативах не может идти речь, пока мы не получим достаточное количество патронов, чтобы наконец наша западная артиллерия заработала,

– подчеркнул председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Год, чтобы выстоять

Задача украинских защитников в 2024-м году – выстоять. Этот год Россия находится на пике своих промышленных возможностей оборонно-промышленного комплекса. Сейчас враг не имеет дефицита снарядов. К тому же снаряды для оккупантов постоянно поставляет КНДР.

"Наша задача на сегодня – это максимально удержать линию фронта, построить свою линию укреплений. Фактически, к новому витку наступления россиян. Где-то примерно мы говорим о начале – середине лета, это будет зависеть от ситуации на фронте, наша линия обороны будет готова полноценно", – сказал Сергей Кузан.

Враг понимает, что у него есть возможности на одно массированное наступление. Между тем ВСУ должны стоять, отразить это наступление и доказать несостоятельность россиян.

То есть выиграть время, пока западные партнеры Украины наконец соберут деньги и закупят снаряды по чешской инициативе и пока в Украину поступят все снаряды по европейской инициативе. К тому же пока ВПК европейских стран увеличит свои возможности.

"На вторую половину осени мы сможем перехватывать инициативу на отдельных участках фронта и так преломлять инициативу в свою пользу", – отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

К слову, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о приоритете БПЛА в ведении войны. Сейчас можно наблюдать, как украинские военные поражают стратегические энергетические и военные объекты в глубине России.

То есть постепенно ослабляя и экономический, и военный потенциал, одновременно держа фронт – так мы сможем к концу года постепенно переломить эту ситуацию в свою пользу,

– добавил Сергей Кузан.

Украине нужны боеприпасы