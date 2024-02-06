Есть ли в украинских военных нехватка снарядов: Свитан сказал, что помогает ВСУ
В западных СМИ появляются публикации, что из-за нехватки снарядов ВСУ якобы "придется отступать" с территорий, на которые давят российские оккупанты. На самом деле ситуация с боеприпасами сложная, но не катастрофическая.
Это не означает, что украинские защитники будут отступать. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Ситуация с боеприпасами в ВСУ
Роман Свитан отметил, что некоторые участки украинские бойцы удерживают с помощью артиллерийского огня. ВСУ рыли окопы, использовали высоты, складки местности, некоторые моменты, связанные с невозможностью врага наступать по определенным направлениям из-за погоды, почвы и так далее.
Те направления, которые мы удерживали, допустим, с помощью артиллерии, когда было достаточное количество боеприпасов. Сейчас, возможно, придется менять конфигурацию фронта. Это не значит, что мы будем отступать. Иногда где-то наступать, чтобы улучшить свое положение, использовать реки, высоты, потому что меньше боеприпасов. Этот механизм есть,
– объяснил он.
Как подчеркнул полковник запаса ВСУ, это нормальная тактика отхода на определенные рубежи, где можно удерживать врага, используя меньшее количество боеприпасов. Об отступлении с территорий не говорится.
"Если просто оставлять территории, враг будет двигаться. Причем если мы будем отходить, оставлять территории, не оставаясь на лучших рубежах для обороны, враг раскроет фронт и нам придется бежать. Сейчас тяжелая ситуация, но не катастрофическая даже по боеприпасам", – сказал военный эксперт.
Снаряды для ВСУ: главное
- Евросоюз еще в марте 2023 года согласовал историческое соглашение о закупке снарядов для Украины. Тогда государства согласовали передачу миллиона артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров Украине. Однако пока Европейский Союз не может поставить нашему государству обещанное количество боеприпасов до ранее согласованного срока – 1 марта 2024 года.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 524 000 снарядов из обещанного миллиона. Это составляет половину от запланированного объема помощи.
- Издание Politico написало, что Чехия разочарована нехваткой боеприпасов для Сил обороны. Поэтому Прага заставляет страны-члены ЕС финансировать закупку 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили 4 дипломата и один человек, знакомый с переговорами.
- Как пишет издание, призыв Чехии повышает вероятность того, что Евросоюз обратится к оружейным компаниям в Турции, Южной Африке и Южной Корее.