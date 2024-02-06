Есть ли в украинских военных нехватка снарядов: Свитан сказал, что помогает ВСУ

В западных СМИ появляются публикации, что из-за нехватки снарядов ВСУ якобы "придется отступать" с территорий, на которые давят российские оккупанты. На самом деле ситуация с боеприпасами сложная, но не катастрофическая.

Это не означает, что украинские защитники будут отступать. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Ситуация с боеприпасами в ВСУ

Роман Свитан отметил, что некоторые участки украинские бойцы удерживают с помощью артиллерийского огня. ВСУ рыли окопы, использовали высоты, складки местности, некоторые моменты, связанные с невозможностью врага наступать по определенным направлениям из-за погоды, почвы и так далее.

Те направления, которые мы удерживали, допустим, с помощью артиллерии, когда было достаточное количество боеприпасов. Сейчас, возможно, придется менять конфигурацию фронта. Это не значит, что мы будем отступать. Иногда где-то наступать, чтобы улучшить свое положение, использовать реки, высоты, потому что меньше боеприпасов. Этот механизм есть,

– объяснил он.

Как подчеркнул полковник запаса ВСУ, это нормальная тактика отхода на определенные рубежи, где можно удерживать врага, используя меньшее количество боеприпасов. Об отступлении с территорий не говорится.

"Если просто оставлять территории, враг будет двигаться. Причем если мы будем отходить, оставлять территории, не оставаясь на лучших рубежах для обороны, враг раскроет фронт и нам придется бежать. Сейчас тяжелая ситуация, но не катастрофическая даже по боеприпасам", – сказал военный эксперт.

Снаряды для ВСУ: главное