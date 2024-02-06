Це не означає, що українські захисники будуть відступати. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Ситуація з боєприпасами у ЗСУ

Роман Світан зазначив, що деякі ділянки українські бійці утримують за допомогою артилерійського вогню. ЗСУ рили окопи, використовували висоти, складки місцевості, деякі моменти, пов’язані з неможливістю ворога наступати по певних напрямках через погоду, ґрунт тощо.

Ті напрямки, які ми утримували, припустимо, за допомогою артилерії, коли була достатня кількість боєприпасів. Зараз, можливо, доведеться змінювати конфігурацію фронту. Це не означає, що ми будемо відступати. Іноді десь наступати, щоб покращити своє положення, використовувати річки, висоти, тому що менше боєприпасів. Цей механізм є,

– пояснив він.

Як підкреслив полковник запасу ЗСУ, це нормальна тактика відходу на певні рубежі, де можна утримувати ворога, використовуючи меншу кількість боєприпасів. Про відступ з територій не мовиться.

"Якщо просто залишати території, ворог буде рухатись. Причому якщо ми будемо відходити, залишати території, не залишаючись на кращих рубежах для оборони, ворог розкриє фронт і нам доведеться бігти. Зараз важка ситуація, але не катастрофічна навіть щодо боєприпасів", – сказав військовий експерт.

Снаряди для ЗСУ: головне