Це не означає, що українські захисники будуть відступати. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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Ситуація з боєприпасами у ЗСУ
Роман Світан зазначив, що деякі ділянки українські бійці утримують за допомогою артилерійського вогню. ЗСУ рили окопи, використовували висоти, складки місцевості, деякі моменти, пов’язані з неможливістю ворога наступати по певних напрямках через погоду, ґрунт тощо.
Ті напрямки, які ми утримували, припустимо, за допомогою артилерії, коли була достатня кількість боєприпасів. Зараз, можливо, доведеться змінювати конфігурацію фронту. Це не означає, що ми будемо відступати. Іноді десь наступати, щоб покращити своє положення, використовувати річки, висоти, тому що менше боєприпасів. Цей механізм є,
– пояснив він.
Як підкреслив полковник запасу ЗСУ, це нормальна тактика відходу на певні рубежі, де можна утримувати ворога, використовуючи меншу кількість боєприпасів. Про відступ з територій не мовиться.
"Якщо просто залишати території, ворог буде рухатись. Причому якщо ми будемо відходити, залишати території, не залишаючись на кращих рубежах для оборони, ворог розкриє фронт і нам доведеться бігти. Зараз важка ситуація, але не катастрофічна навіть щодо боєприпасів", – сказав військовий експерт.
Снаряди для ЗСУ: головне
- Євросоюз ще в березні 2023 року погодив історичну угоду про закупівлю снарядів для України. Тоді держави узгодили передачу мільйона артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів Україні. Проте наразі Європейський Союз не може поставити нашій державі обіцяну кількість боєприпасів до раніше узгодженого терміну – 1 березня 2024 року.
- Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 524 000 снарядів з обіцяного мільйона. Це становить половину від запланованого обсягу допомоги.
- Видання Politico написало, що Чехія розчарована нестачею боєприпасів для Сил оборони. Тому Прага змушує країни-члени ЄС фінансувати закупівлю 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу. Про це виданню на умовах анонімності повідомили 4 дипломати та одна особа, що знайома з перемовинами.
- Як пише видання, заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Євросоюз звернеться до збройових компаній у Туреччині, Південній Африці та Південній Кореї.