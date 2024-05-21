Неизвестные в масках нападают на жителей Киева: полиция выясняет обстоятельства
В сети начали писать о вооруженных нападавших в масках, которые устроили охоту на прохожих. Правоохранители уже взялись за дело.
Собственно, 21 мая утром киевские телеграм-каналы сообщили со ссылкой на местных, что на улице Елены Телиги неизвестные нападают на людей. Журналисты 24 Канала сконтактировали с полицией столицы для разъяснения ситуации.
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Вооруженные люди в столице
Как отмечают паблики, среди пострадавших от рук вооруженных столичных нападавших якобы есть женщины. В то же время правоохранители уверяют, что направили наряды полиции на место происшествия.
В столице неизвестные с оружием нападают на людей, в частности женщин: смотрите видео с телеграм-каналов
Спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко констатировал, что вскоре все обстоятельства ситуации будут выяснены. Также правоохранители будут идентифицировать личности неизвестных в масках.
На место направлены наряды полиции. Все обстоятельства и лица сейчас устанавливают,
– сказал спикер в комментарии 24 Каналу.
Расположена улица украинской писательницы и публицистки Елены Телиги на правом берегу столицы, а именно – на территории Подольского и Шевченковского районов. Она является частью Малой окружной дороги.
На улице Телиги в Киеве заметили вооруженных лиц: смотрите расположение на карте от Google maps
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