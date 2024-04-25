Мужчина не прибыл в ТЦК вовремя: как его накажут по новому закону

Во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны по вызову являться в военкоматы. В случае игнорирования повесток, нарушителей ждет наказание.

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, определил поэтапный порядок действий в отношении военнообязанных, которые вовремя не смогли или не захотели прибыть в ТЦК.

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Опоздал или проигнорировал вызов в ТЦК

В законе четко прописано, что должны делать в военкомате, если призывник не явился в определенный срок.

Первый этап: руководитель ТЦК обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина.

Второй этап: если задержание невозможно, руководитель направляет лицу заказное письмо по почте с требованием прибыть в ТЦК. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении.

Третий этап: у военнообязанного есть 10 дней, чтобы без проблем прийти в ТЦК. Если он этого не делает, то военкомат обращается в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами до выполнения им требования или его отзыва (после завершения мобилизации).

Четвертый этап: ТЦК выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление о выполнении требования в соответствующие органы.

Нарушение воинского учета и мобилизации