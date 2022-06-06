Немцам нужно в своей стране бояться российских танков, – политолог о скандальном заявлении Берлина

В Германии до сих пор не хотят поставлять Украине танки из-за страха, что украинцы "на эйфории" от побед на фронте могут использовать эту технику для нападения на Россию. Однако немцам нужно "бояться" совсем другого.

Скандальные предположения немецкого правительства 24 канала прокомментировал политолог Николай Давыдюк . По его словам, немцам следует опасаться российских танков в своей стране, а не немецких танков в России.

В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, – СМИ

На самом деле немцам нужно следить за ситуацией, – политолог

О подобном циничном заявлении из Берлина сообщило авторитетное издание Spiegel со ссылкой на источники, близкие правительству страны. Политолог считает, что если в Германии не изменят свою политику по поводу войны в Украине, то действительно может произойти такое, что танки России уже будут на немецкой территории.

Николай Давыдюк Политолог Мне кажется, что немцам нужно опасаться не своих танков на территории России, а российских танков на территории Германии.

Он добавил, что на самом деле Германия, играя в мирную идеологию осуждения любой войны, еще больше уродует ситуацию в Европе. Мол, как можно больше манипулирует мирными странами и все больше раздражает врага, который действительно очень хочу переделить всю карту мира.

Россия как раз хочет вернуться в ужасные времена предыдущих веков, когда войны были главным двигателем экономики. Сейчас как раз пытаются вернуть это. Немцам действительно тоже надо смотреть,

– отметил Давидюк.

Политолог высказался о циничной позиции Германии по танкам: смотрите видео 24 канала

В Германии идет смена политических поколений, считает политолог. Партия "Зеленых", олицетворявших собой какое-то будущее, оказалось, что это объективное и адекватное настоящее. На самом деле это должно произойти не потому, что 30 или 50 лет, а это сегодня.

Речь идет о том, что "нефтяные и газовые деньги" – это деньги диктатуры. "Сегодня действительно проще и дешевле обходиться "дорогой зеленой энергетикой", чем супердешевым российским газом", – уверен Давидюк.

Еще в сентябре 2021 года, на выборах в Германии, лидер "зеленых" Анналена Бербок обещала не допустить запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Он отметил, что на самом деле немцы сейчас совершают очень большой скачок в своем сознании. Говорится о публикациях по поколению немецких политиков, которые сейчас очень сильно сблизились с Путиным.

Также в стране достаточно много политиков, которые на войну в Украине давали 3 дня, а сегодня "уж очень сильно хотят приехать в Киев и попиариться". Именно поэтому, подытожил политолог, Германия тоже трансформируется очень сильно.

Танки от Германии для помощи Украине: что известно

Германия с начала полномасштабной войны России на Украине неприятно удивила своим неоднозначным отношением к вопросу оружия для помощи нашей стране в сопротивлении с российскими оккупантами. Однако 1 июня стало известно, что Германия предоставит Украине современную систему противовоздушной обороны, однако не обещаны танки.

Немецкое министерство обороны по танкам говорило, что такие решения всегда согласовываются с союзниками. По ее словам, обещанные и нужные для Украины танки сначала нужно модернизировать .

По сути, зенитный комплекс Gepard тоже мог быть быстро предоставлен Украине. Однако федеральное правительство не дало на это согласия, сосредоточившись только на легком вооружении. Олаф Шольц так и не объяснил, почему он не хотел поставить ни одного танка.

На уровне НАТО "танковое эмбарго" никогда открыто не обсуждалось, не говоря уже о принятии решения. Неофициально, по данным правительственных кругов, есть полное согласие с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

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