Немцы уверены, что им ничего не угрожает, – эксперт об их позиции по поводу войны в Украине

Германия обещала Украине системы ПВО и РСЗО, однако впоследствии заявил, что они могут предоставить их только поближе к зиме. Эксперт говорит, что немцы так себя ведут, потому что уверены, что им ничего не угрожает.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он говорит, что Германия передала часть вооружения, но не все, что обещала.

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Эксперт знаком с германским вооружением МГ-42, это так называемая "немецкая косилка". В Германии этого оружия достаточно, как и боеприпасов к ним.

По словам Черник, есть движение в направлении этого оружия. Также немцы задекларировали передачу определенной части танков, реактивных систем залпового огня и даже зенитно-ракетного вооружения.

Надо помнить, что свободного оружия у немцев не складывает. То есть им нужно передавать свое. Немцы абсолютно уверены, что им ничего не угрожает,

– объяснил Черник.

К тому же не стоит недооценивать российские спецслужбы. Не сомневаюсь, что они глубоко интегрированы в "немецкое тело", и, по моему мнению, там присутствует целый пакет компроматов.

Позиция Германии в войне России против Украины

Немецкое правительство после вторжения России в Украину согласилось остановить строительство "Северного потока-2" и поддержало нефтяное и угольное эмбарго. Также Германия отказалась платить за российский газ в рублях.

Значительная часть немецких компаний приостановила работу в России или вышла из рынка государства-агрессорки. В то же время 38 немецких предприятий продолжают бизнес в России .

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, несмотря на критику, долго не покидал российскую компанию "Роснефть". Он отрекся от должности председателя совета директоров только в мае.

Военная поддержка Германии тоже вызывает вопросы. Берлин блокировал поставки в Украину танков и другого тяжелого вооружения, когда немецкие компании были готовы передать нужное оружие.

1 июня канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Но теперь стало известно, что поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .

Также на днях Ангела Меркель заявила , что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Эксканцлер Германии подчеркнула: извиняться она не планирует. А отношения с Россией Меркель оправдывает "соседство".

Петр Черник о ситуации на фронте, поставках оружия и позиции ЕС