Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity: те сканируют территорию площадью 700 гектаров
Источник:Deaidua
Немецкая компания-производитель дронов уже скоро передаст украинскому войску 100 дронов Trinity. Эти беспилотники помогают выстроить визуализацию территории, в том числе и в реальном времени.
Стоит отметить, что кроме подарка в виде 100 дронов Trinity, немецкая компания и до этого активно сотрудничала с Украиной. В частности, она поставляла сотни БпЛА Vector от имени правительства Германии.
Смотрите также "Морские короли" с двигателями Rolls-Royce: все о Sea King Mk41, какие Украина получит от ФРГ
Поставки немецкого дрона
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 беспилотников Trinity для украинских Вооруженных Сил. Указывается, что решение о безвозмездной поставке вооружения было принято еще в сентябре 2023 года. Украинские операторы уже завершили тренинг по подготовке инструкторов, что проводила для военных компания.
Ожидается, что первая партия беспилотников поступит к концу этого месяца. Сам дрон Trinity особенный тем, что производит автоматизированное тактическое картографирование и визуализацию местности. Беспилотник имеет следующие характеристики:
- максимальное время полета – 90 минут;
- максимальная площадь – 700 гектаров;
- дальность – 5 – 7, 5 километров;
- размах крыльев – 2, 394 метра;
- максимальный взлетный вес – 5, 75 килограмма.
Эти дроны используются для точного отражения повреждений инфраструктуры., зданий, дорог или мостов после, к примеру, русских атак. Также есть шанс, что Trinity появится и на фронте, ведь немецкий производитель предоставил разные модели этого дрона.
Компания поделилась с Украиной и беспилотником Trinity Tactical, который можно использовать, к примеру, для обеспечения изображений в режиме реального времени спецподразделений, действующие на территории противника или в изолированных районах.
Как действует немецкий картографический беспилотник Trinity: смотрите видео
Помощь от Германии
- Канцлер Олаф Шольц призвал государства ЕС значительно увеличить свое финансирование Украины. Он сообщил, что в 2024 году ФРГ предоставит 7 миллиардов евро помощи Украине. По его словам, это более половины суммы всех других государств ЕС вместе взятых.
- Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поставки ракет Taurus требует "тщательного рассмотрения". Он считает безосновательными упреки в адрес немецкого правительства в слишком медленных темпах помощи.
- Германия недавно сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут ПВО IRIS-T SLM, ЗУ "Gepard", более 80 танков "Leopard" 1 A5 и другое оружие. Кроме того, Берлин планирует в этом году предоставить Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 и подготовить 10 тысяч украинских военных.