Непобедимый американец может вернуться в ринг ради боя с Джошуа или Усиком

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и полутяжелом весе Андре Уорд может вернуться на ринг.

Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года, однако интересный вариант может заставить 34-летнего боксера вернуться в ринг.

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Ранее сообщалось, что Уорд может стать соперником украинца Александра Усика, если тот решит проводить еще какие-то бои в крузервейте. Сам Андре может подняться в супертяжелый вес для поединка с Энтони Джошуа.

Уорд покинул ринг успешным боксером, но это не означает, что он закончил карьеру. Это называется "продолжение следует". Все возможно, зависит от ситуации и от соперников. Все варианты с названными боксерами реальные,

– заявил менеджер боксера Джеймс Принс.

Напомним, на счету Андре Уорда 32 боя, все из которых завершились победой американца.

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