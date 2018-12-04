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      Непобедимый американец может вернуться в ринг ради боя с Джошуа или Усиком

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      Андре Уорд может вернуться в ринг
      Андре Уорд может вернуться в ринг

      Бывший чемпион мира во втором среднем весе и полутяжелом весе Андре Уорд может вернуться на ринг.

      Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года, однако интересный вариант может заставить 34-летнего боксера вернуться в ринг.

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      Ранее сообщалось, что Уорд может стать соперником украинца Александра Усика, если тот решит проводить еще какие-то бои в крузервейте. Сам Андре может подняться в супертяжелый вес для поединка с Энтони Джошуа.

      Уорд покинул ринг успешным боксером, но это не означает, что он закончил карьеру. Это называется "продолжение следует". Все возможно, зависит от ситуации и от соперников. Все варианты с названными боксерами реальные,
      – заявил менеджер боксера Джеймс Принс.

      Напомним, на счету Андре Уорда 32 боя, все из которых завершились победой американца.

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      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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