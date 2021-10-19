Неподалеку от курортных Антальи и Крита произошло мощное землетрясение: видео толчков

На юге Турции утром 19 октября произошло довольно мощное землетрясение. Его магнитуда достигала 6,1. Эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 58,5 километра в Средиземном море.

В 190 километрах от эпицентра расположен курортный город Каш, в провинции Анталья. Толчки также ощутили на греческом Крите.

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В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре силу толчков оценили в 6,3. Там также отметили, что столица Крита и одновременно один из крупнейших греческих городов – Ираклион – в 308 километрах от эпицентра.

Информации о пострадавших пока нет

Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет. Также неизвестно, вызвало ли землетрясение разрушения.

В предыдущий раз землетрясение на Крите фиксировали 12 октября. Магнитуда тогда тоже составила около 6,0. Толчки ощущались в Ливии, Турции и Египте.

Смотрите видео, которое сняли очевидцы:

Смотрите на карте, где расположен эпицентр землетрясения / Изображение Earhquaketrack:

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