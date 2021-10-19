Неподалеку от курортных Антальи и Крита произошло мощное землетрясение: видео толчков
Источник:Volcano Discovery
На юге Турции утром 19 октября произошло довольно мощное землетрясение. Его магнитуда достигала 6,1. Эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 58,5 километра в Средиземном море.
В 190 километрах от эпицентра расположен курортный город Каш, в провинции Анталья. Толчки также ощутили на греческом Крите.
Ранее В Польше произошло сильное землетрясение
В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре силу толчков оценили в 6,3. Там также отметили, что столица Крита и одновременно один из крупнейших греческих городов – Ираклион – в 308 километрах от эпицентра.
Информации о пострадавших пока нет
Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет. Также неизвестно, вызвало ли землетрясение разрушения.Обратите внимание! В предыдущий раз землетрясение на Крите фиксировали 12 октября. Магнитуда тогда тоже составила около 6,0. Толчки ощущались в Ливии, Турции и Египте.
Смотрите видео, которое сняли очевидцы:
Смотрите на карте, где расположен эпицентр землетрясения / Изображение Earhquaketrack:
Кратко о последних землетрясениях в мире:
- 17 октября трясло Польшу. Магнитуда подземных толчков колебалась от 4,2 до 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах от города Легница.
- За несколько дней до этого вблизи побережья Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6.
- В Перу 10 октября произошло землетрясение магнитудой 5,7.
- Большие последствия у землетрясения, которое произошло в Японии 8 октября. Количество пострадавших достигло нескольких десятков человек.