На Львовщине 15 июля снова объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области непогода будет бушевать и 15 июля. Синоптики предупредили, что в регионе будут грозы, местами шквалы, град и значительные дожди.

После непогоды 14 июля во Львове вспыхнула подстанция, было короткое замыкание проводов и не только. Из-за последствий непогоды даже начал работать оперативный штаб.

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Какой будет погода во Львове и области

Синоптики предупредили, что в регионе будет 1 уровень опасности, то есть желтый.

Во Львовской области в течение дня (15 июля – 24 Канал) сохранятся грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, град, значительные дожди,

– рассказали синоптики.

Они уточнили, что во Львове в течение дня 15 июля также будут грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду, град и значительные дожди.

Кстати, вечером 14 июля во Львове бушевала непогода. В частности, был сильный ураган с грозой и дождем. Мэр Андрей Садовый призвал людей быть дома.

После непогоды утром 15 июля во Львовской области без света находились 44 линии электропередач, а также 82 населенных пункта полностью и 123 – частично.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий призвал людей, которые увидели оборванные линии электропередач, не приближаться ближе, чем за 8 метров. В Львовоблэнерго в таких случаях призвали звонить по телефонам: