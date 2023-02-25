В Украине объявлено штормовое предупреждение
25 февраля 2023, 10:17Читати новину українською
Источник:Укрогидрометцентр
25 февраля в Украине будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Так, по всей территории объявлено штормовое предупреждение.
Страну охватили шквальный ветер, снегопад и гололед. Уровень опасности – первый (желтый).
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Днем в Украине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду, метель,
– говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что днем в Карпатах будет снежить. В Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег.
В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот Укргидрометцентра
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