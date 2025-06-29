Ветер и грозы снова накроют Украину, объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Для ряда регионов областные центры по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ожидаются сильные порывы ветра и грозы.

Согласно обнародованной информации, непогода будет бушевать в течение понедельника, 30 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации центров.

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В каких областях предупреждают о непогоде

В Кировоградской области синоптики предупреждают о возможности сильных шквалов ветра. Аналогичную ситуацию обещают для Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Запорожской, Полтавской, Черновицкой областей.

В то же время сообщают, что для Ровенской и Волынской областей синоптики обещают порывы скоростью от 15 до 18 метров в секунду. В связи с этим во всех вышеупомянутых регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий, работы энергетических и коммунальных предприятий, возможно повреждение линий электропередач.

К слову, в течение 30 июня, по данным Укргидрометцентра, ночью температура будет от 13 до 18 градусов тепла, днем будет от 20 до 25 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье прогнозируют жару до 30 градусов тепла.