Згідно з оприлюдненою інформацією, негода вируватиме впродовж понеділка, 30 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікації центрів.

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В яких областях попереджають про негоду

У Кіровоградській області синоптики попереджають про можливість сильних шквалів вітру. Аналогічну ситуацію обіцяють для Харківської, Сумської, Хмельницької, Вінницької, Львівської, Запорізької, Полтавської, Чернівецької областей.

Водночас повідомляють, що для Рівненської та Волинської областей синоптики обіцяють пориви швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду. У зв'язку з цим у всіх вищезгаданих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, збільшення ймовірності дорожньо-транспортних пригод, роботи енергетичних та комунальних підприємств, можливе пошкодження ліній електропередач.

До слова, впродовж 30 червня, за даними Укргідрометцентру, вночі температура буде від 13 до 18 градусів тепла, вдень буде від 20 до 25 градусів тепла. На півдні країни та Закарпатті прогнозують спеку до 30 градусів тепла.