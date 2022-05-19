Неприступный Змеиный: оккупанты хотят закрепиться на острове, но шторм не дает

Остров Змеиный не покоряется российским войскам. Захватчики хотят закрепить свои позиции, чтобы иметь возможность атаковать с моря, однако этого им не позволяет сделать непогода.

В ОК "Юг" рассказали о ситуации в южных регионах и Черном море, в частности. Военные говорят: враги не оставляют попыток закрепиться на Змеином.

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Враг сформировал 2 отряда боевых кораблей

Российские войска сформировали 2 отряда боевых кораблей, чтобы атаковать Украину с моря. Однако этого не позволяет делать ненастье. Суда вынуждены укрывать поближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.

Однако до сих пор угрозу несут 2 корабля с крылатыми ракетами, так что вероятность ударов по всей территории Украины достаточно высока.

Какова ситуация на Юге Украины

Активных наступательных действий в южных областях неприятель не ведет, россияне готовят рубежи обороны. При этом в Николаевской области захватчики продолжают обстреливать населенные пункты.

В Херсонской области россияне пытались выдать свой обстрел Чернобыевки за работу ВСУ. Однако такой "маневр" раскусили даже местные жители. Тем временем из-за тяжелой гуманитарной ситуации люди хотят выехать на подконтрольную Украине территории. Этого не позволяют сделать оккупанты: они закрыли выезд и обстреливают эвакуационные колонны.

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За Змеиный идет настоящая битва, – Одесская ОВА

Отметим, что за стратегический остров Змеиный идет настоящее сражение. Россия теряет на острове личный состав и суда, однако не оставляют надежды удержать позицию. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне не прочь превратить Змеиный в настоящий плацдарм.

Российские военные ведут у острова подъемно-спасательные работы, пытаясь поднять со дна остатка подбитого украинцами катера.

Последние новости по острову Змеиный: коротко

В МВД Украины подчеркнули, что пока в Черном море у россиян нет эффективной ПВО, они не приближаются к Одессе и Николаеву. Ключевым пунктом в этом остается именно Змеиный.

В украинском Генштабе согласны и говорят, что враг действительно устанавливает на острове ПВО.

Ранее россияне перебросили на остров ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь".

Еще 13 мая спутники Maxar Technology зафиксировали утопленное российское судно у Змеиного. Это десантный катер типа Serna.

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