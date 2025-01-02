В США во время новогоднего праздника на детей обвалилась двухметровая конструкция

Во вторник, 31 декабря, в американском городе Пибоди штата Массачусетс во время предновогоднего праздника для детей упала часть экспозиции. Это произошло в центре семейных развлечений, когда сотрудники выпускали воздушные шарики.

В результате несчастного случая пострадали несколько детей и взрослых, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS. Все травмы оказались незначительными царапинами и порезами.

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Что известно об инциденте

Всего пострадали десять человек, среди которых шестеро детей и четверо взрослых. Часть травмированных доставили в больницу Салема, а других – в медицинский центр в Пибоди.

По данным местных спасателей, в развлекательном центре планировали выпустить воздушные шарики из сетки, прикрепленной к конструкции из блоков, высотой около 2,5 метра. Однако во время подготовки возникли трудности.

Когда дети с семьями зашли внутрь, кто-то слишком сильно потянул сетку, и экспозиция перевернулась, упав на гостей с высоты около 4 метров.

Несчастный случай в американском центре семейных развлечений: смотреть видео

Братья Обленес, которые были гостями на празднике, рассказали об инциденте. "Ребенок, что был рядом со мной, пострадал и попал в скорую помощь", – поделился один из них.

В то же время некоторые дети продолжали суетиться вокруг шариков, не понимая, что произошло. "Я увидел, как все начали выходить через дверь, и испугался за людей, мне стало их жалко", – сказал другой брат.

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