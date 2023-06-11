Украинские защитники освободили Нескучное в Донецкой области: показываем на карте
Источник:7-й отдельный батальон АРЕЙ УДА
Военные ВСУ пошли в контрнаступление, о котором было немало разговоров в последние месяцы, и уже даже добились первых успехов. В частности, нашим защитникам удалось освободить село Нескучное в Донецкой области.
В воскресенье, 11 июня, в пресс-службе 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й Обр сил ТрО сообщили, что украинские бойцы освободили Нескучное за день до этого – то есть 10 июня. Где расположен населенный пункт – показывает 24 Канал.
Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атаковала Миргород
Нескучное на карте
Как отметили в ВСУ, происходила контрнаступательная операция под командованием майора Александра Грищука.
Этот населенный пункт является частью Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Его площадь – 1,213 квадратных километра.
Где находится село Нескучное: ищите на карте от Google maps
Отметим, что у села течет река Мокрые Ялы. Расстояние от этого населенного пункта до райцентра составляет около 5 километров и по состоянию на 2016 год в Нескучном проживало около 600 человек.
ВСУ в Нескучном: смотрите видео
Контрнаступление украинской армии
- 11 июня также стало известно об освобождении украинской армией поселка Благодатного, расположенного между Запорожской и Донецкой областями. Эту информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
- Впоследствии представитель объединенного пресс-центра Валерий Шершень констатировал, что оккупанты не хотели отступать и держали оборону до последнего. Однако благодаря Вооруженным Силам им пришлось отступить. В частности, тяжелые бои в этом населенном пункте проходили в местной школе.
- Вместе с тем спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал о продвижении украинской армии на Бахмутском направлении. По его словам, не следует ожидать мгновенного прорыва и деоккупации в один день всех населенных пунктов, захваченных Россией.
- Однако, как отметил Череватый, нашим защитникам удается еженедельно продвигаться от нескольких сотен метров до нескольких километров на восточном участке фронта. В то же время в Генштабе проводят детальный анализ всех операций наших бойцов, чтобы показывать все более эффективный результат на поле боя.