В шаге от скандала: премьер Израиля планировал явиться к Зеленскому с картой без Украины
Источник:Israel Hayom
Президент Зеленский провел встречу с премьером Израиля. Нетаньяху прихватил с собой провокационную карту, которая едва не спровоцировала дипломатический скандал.
Неприятный инцидент мог случиться на полях Генассамблеи ООН. Впрочем, в последние минуты его удалось избежать.
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Провокационная карта
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху захотел взять на встречу с Зеленским карту мира. Поэтому, как пишут СМИ, представители консульства Израиля в Нью-Йорке принесли главе правительства эту карту. Однако, она оказалась устаревшей. На ней изображена политическая ситуация 1960-х годов, а, следовательно, нет Украины как независимого государства только в составе СССР.
Как сообщают СМИ, израильская делегация вовремя заметила этот промах и быстренько, за 10 минут до начала встречи Зеленского и Нетаньяху, карту убрали.
Сам диалог президентов прошел без эксцессов. Зеленский и Нетаньяху обсудили войну в Украине, атаки России на гражданскую инфраструктуру и порты. Кроме того, глава государства пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.
Та самая карта, которая могла породить новый кризис в украинско-израильских отношениях / Фото Ариэль Кахана
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