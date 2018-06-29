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Netflix показал новый трейлер фильма "Разочарование" от создателя Симпсонов

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Netflix показал новый трейлер фильма "Разочарование"
Netflix показал новый трейлер фильма "Разочарование" / Скриншот из видео

Стриминговий сервис Netflix выпустил первый трейлер мультсериала "Disenchantment" ( "Разочарование"), автором которого является создатель "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Гроунинг.

Американский фэнтезийный мультсериал "Разочарование" будет направлен только на взрослую аудиторию и расскажет о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Елфо и "личном демоне" Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.

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Мультсериал "Разочарование": смотреть видео онлайн

 

В мультипликационной ленте Netflix покажет 20 эпизодов сериала, первая десятка которых запланирована на 17 августа 2018. Лишь через день после публикации видеоролика его посмотрело почти 400 тысяч пользователей YouTube.

Напомним, что 12 июня в Netflix произошел масштабный сбой, где пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе на американский сервис потокового видео.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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