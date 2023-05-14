Путин никогда не берет ответственности за неудачи: накажет ли он кого-то за позор в Бахмуте
Российская армия потерпела уже значительное количество неудач в войне против Украины. Однако диктатор Владимир Путин так и никого не наказал.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сомнительно, что во время войны Путин вообще будет кого-то наказывать. Особенно за потенциальный жест доброй воли на Бахмутском направлении.
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Захватчики уже бежали из-под Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Херсона. Еще одна неудача под Бахмутом ничего не решит.
Лошадей на переправе не меняют. Какие генералы есть – с такими придется работать. Генералы же могут говорить, что какой у них главнокомандующий – так они и воюют. Ведь ему четко говорили накануне полномасштабного вторжения, что российская армия не готова вести столь великую войну,
– отметил Жирнов.
Единственный человек, пострадавший из-за войны – бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако его не посадили, а просто убрали с должности.
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Путин – идиот
Как отметил Жирнов, это не оскорбление, а оценка его ментальности. Он уже давно отделил себя от реального мира и живет в "пузырьке".
Он не любит, когда ему докладывают о неудачах. Потому ему не всегда о них говорят. Путин является основным ответственным за эту войну. Но ответственности за неудачи он на себя брать не любит и не будет это делать,
– подчеркнул Жирнов.
Потери российской армии в войне против Украины: коротко
- Российские оккупанты уже потерпели значительное количество неудач в войне против Украины. ВСУ успешно выбили оккупантов из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Херсонщины.
- Потери захватчиков уже приближаются к 200 тысячам. По состоянию на 14 мая украинские военные ликвидировали 198 880 оккупантов.
- Также российская армия потеряла огромное количество техники. Это 3756 танков, 7325 боевых бронированных машин, 3116 артиллерийских систем, 562 реактивные системы залпового огня и т.д.