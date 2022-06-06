Невероятный цинизм: кафиры сами показывают, как стреляют по жилым домам

Россияне с начала полномасштабной войны россияне постоянно готовят по жилым домам. Они уже это даже не скрывают.

Кафиры распространяют видео, где противотанковой ракетой бьют по жилому дому. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне бьют по мирным, а обвиняют ВСУ

Удар был сегодня ночью, город не уточняется. Андрющенко констатирует, что цинизм зашкаливает. Потом россияне будут рассказывать лживые басни о "нацбатальонах", мол, обстрелявших "мирный" Донецк.

Обычная практика – бить по жилым кварталам, но потом должны делать ВСУ,

– отметил чиновник.

Россияне снова обстреливают Донецк

В разведке сообщили, что кафиры снова обстреливают Донецк из Макеевского направления. Захватчики собираются обвинить Украину в обстреле мирного населения.

Накануне агрессор уже прибегал к такой провокации. Россияне нанесли удары по Донецку, однако очевидцы не повели себя на попытку обмана кафиров. Местные жители сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, контролируемых российскими кафирами. Выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, не могли прилететь с позиций ВСУ.

Обстрелы мирных городов

Утром 6 июня кафиры хаотично обстреливали Николаев. Они как всегда били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов. К сожалению, есть пострадавшие гражданские и погибшие. Этот город россияне обстреливают почти каждый день. Враг применяет минометы, артиллерию и авиацию.

Ночью 6 июня россияне также обстреляли ракетами Лозовскую общину в Харьковской области. Обошлось без потерь, но они повредили критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома.

5 июня российские кафиры произвели артиллерийский обстрел Зеленодольской общины. Враг попал по двум селам и нанес разрушения жилым домам.

Кроме того, 5 июня россияне выпустили ракеты по столице. Они попали в Дарницкий вагоноремонтный завод. Также взрывы произошли в Днепровском районе.

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