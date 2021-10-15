Невиданная "щедрость": Россия хочет автоматически выдавать гражданство детям смешанных браков

Независимо от места рождения, детям, которые появились в смешанных браках, автоматически будут давать российское гражданство. Такую инициативу объясняют нормами Конституции.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников. В то же время нет никакой разницы, где именно живет такая семья.

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"Следующий шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья не жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке – на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", – сказал Лавров.

По его словам, соответствующую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.

Российские паспорта на Донбассе: что известно

По информации основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского, с 2019 года на Донбассе выдача российских документов выросла на 700%. В 2020 году раздали 409 тысяч, а по состоянию на июль 2021 года – 705 тысяч роспаспортов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия заставляла людей из оккупированных Донецкой и Луганской областей получать российские паспорта, шантажируя их потерей работы.

В то же время Россия начала воплощать проект под названием "Репатриация", который имеет целью восстановить влияние России из-за увеличения присутствия ее граждан на территории других стран. В частности Украины и Беларуси.

Также стало известно, что Кремль поставил задачу – выдать до конца 2021 года на оккупированном Донбассе миллион российских паспортов.