ГПСУ ежедневно фиксирует до 10 человек, которые незаконно пытаются пересечь границу

Ежедневно Государственная пограничная служба Украины разоблачает до 10 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу, используя поддельные документы. Большинство случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска – на зеленом участке границы.

В основном для этого такие лица обращаются за помощью к преступным группам, которые пренебрегают жизнью и безопасностью людей. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Может быть опасно для жизни

Андрей Демченко отметил, что за сутки могут разоблачать иногда 4 – 5, иногда 10 нарушителей. Большинство случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска. Речь идет о зеленом участке границы, когда нарушители или одиночно, или даже группами пытаются добраться до линии границы и перейти ее.

Нарушители редко действуют самостоятельно. Довольно часто они пытаются пользоваться услугами преступных групп, которые обещают им содействие в незаконном пересечении границы, берут с людей за это немалые деньги. Однако это может быть очень опасно для жизни.

Таким преступным группам, организаторам и пособникам, откровенно наплевать на жизнь людей, потому что они их, как правило, могут направлять через трудно доступные горные местности или через линию границы, где она проходит по горным рекам. К сожалению, уже есть не неоднократные случаи гибели нарушителей, которые пытались незаконным способом пересечь границу,

– подчеркнул он.

Спикер ГПСУ призвал украинцев не пытаться незаконным способом пересекать границу и не обогащать преступные группы, которые обещают содействие в этом.

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