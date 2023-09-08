"Ждем ВСУ": какие послания оставляют жители оккупированных областей на бюллетенях псевдовыборов

Россия оккупировала территорию Украины и пытается узаконить это путем выборов. Местные не дают захватчикам расслабиться и демонстрируют свои настроения.

Россия планирует провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях уже 10 сентября. Местные массово демонстрируют свое недовольство. 24 Канал.

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Россия пытается легитимизировать свою власть

8 сентября начались выборы в оккупационные "администрации". Избиратели всячески демонстрируют, что в их бюллетенях нет нужного варианта и дописывают его самостоятельно – они выбирают Украину.



Местные демонстрируют свой выбор / Фото из телеграмм-каналов

Также среди вариантов того, что выбирают жители захвативших Россия областей – ВСУ. В частности, такой бюллетень был найден на одном из избирательных участков Мелитополя. Очевидно, автор фото – россиянка, ведь очень активно выражает свое возмущение.



В Мелитополе ждут ВСУ / Фото из телеграмм-каналов

Выборы также проходят и в оккупированном Донецке. Однако жители города не устают напоминать оккупантам, что Донецк – это украинский город.

Избиратели в Донецке выбирают Украину: смотрите видео

Так же окупантов не ждут и в Новой Каховке. Город попал под оккупацию еще в начале полномасштабной войны, однако там ждут возвращения украинского флага.

Заполненный бюллетень в Новой Каховке: смотрите видео

На выборы только со справкой о непригодности к военной службе

Россия развернула массовую агитацию на оккупированных территориях. В частности, страна-агрессорка распространяла среди населения брошюры соответствующего содержания. Единственный нюанс – на них указано, что на избирательный участок нужно явиться со справкой о непригодности к военной службе.

Агитация на оккупированных территориях: смотрите видео

В конце видео мужчина отправил брошюру туда, где ей самое место: на помойку.

Реакция США на незаконные выборы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на намерения России провести выборы на временно оккупированных территориях. По его словам, это противоречит уставу ООН.

Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо суверенную территорию Украины,

– написал он.

Также Блинкен отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

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