Ни одной премии и надбавки: сколько заработал глава Минагрополитики в 2021 году

Роман Лещенко на должности министра аграрной политики и продовольствия за 2021 год заработал более 470 тысяч гривен. Интересно, что зарплату он получал не все 12 месяцев.

Об этом журналистам 24 канала сообщили в Минагрополитики, отвечая на информационный запрос.

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Сколько заработал Лещенко

В 2021 году на должности министра аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заработал:

за май – 55 030,00 гривны;

за июнь – 55 947,16 гривны;

июль – 56 252,10 гривны;

август – 55 030,03 гривны;

сентябрь – 55 525,67 гривны;

октябрь – 55 030,00 гривны;

ноябрь – 54 408,93 гривны;

декабрь – 83 212,37 гривны.

В целом за 8 месяцев получил 470 436,26 гривны заработной платы, возглавляя Минагрополитики. К слову, надбавки и премии ему в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

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За период с января по апрель 2021 года начисления и выплата зарплаты Роман Лещенко не осуществлялись.