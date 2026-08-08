Ни одной сбитой ракеты: ночью Россия била баллистикой и более 150 БПЛА
В ночь на 8 августа российские оккупационные войска нанесли новый комбинированный удар по территории Украины, применив баллистическое оружие и более полутора сотен беспилотников различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство вражеских дронов в северных, южных и восточных регионах.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО в ночь на 8 августа?
Начиная с 18:00 седьмого августа противник нанес по украинским городам шесть баллистических ракет "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400, запущенные с территории Брянской области.
Наряду с ракетным вооружением враг запустил 151 ударный беспилотник. Среди них были аппараты типа "Шахед", включая реактивные модификации, дроны "Гербера" и "Италмас", а также имитационные беспилотники "Пародия". Запуски осуществлялись из российских городов Курска, Миллерово, Орела и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий – Донецка и крымского Гвардейского.
Отбиванием массированного воздушного нападения занимались подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и беспилотным системам Сил обороны Украины.
По предварительным подсчетам по состоянию на 09:00 утра украинским защитникам удалось сбить или подавить 135 вражеских дронов различных модификаций.
Работа ПВО ночью 8 августа / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Военные зафиксировали попадания вражеских ракет и 13 ударных беспилотников в 12 различных точках. Кроме того, в семи местах обнаружено падение обломков сбитых целей. Некоторые российские ракеты не смогли достичь своих целей, в настоящее время эта информация проходит этап уточнения.
По состоянию на утро боевые действия продолжаются, поскольку в воздушном пространстве страны по-прежнему находятся вражеские беспилотники.
Напомним, что ночью 8 августа россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В двух районах города были зафиксированы пожары, также известно о четырех пострадавших, трое из которых были госпитализированы.
Также от атаки пострадала и Киевская область. В Броварском районе погибли три человека, среди них – ребенок. Еще три человека получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.