Россия не смогла достичь своих целей в войне, но и Украина тоже, – Зеленский

Цель "специальной военной операции" Кремля много раз менялась. И все же в ее основе – желание уничтожить Украину. Зеленский оценил "успехи" оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Associated Press. Заметим, Александр Сырский назвал целью оборонительной операции Украины уничтожение вражеских сил и резервов противника.

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Какими были цели Украины и России и какие успехи

Зеленский подчеркнул: знает, что за спиной у Украины "все о чем-то говорят". Президент не знает, что именно является предметом таких разговоров, но уверен: без Украины война не закончится справедливо.

"Все, что происходило за спиной, привело точно не к желаемому результату. Наоборот – к долгой войне и к не самой сильной позиции Украины", – рассказал он.

Президент добавил: эти его слова не означают, что у россиян сегодня очень сильные позиции.

Они ничего не достигают на поле боя. Реально своих целей "СВО" они так и не достигли. Но и мы не достигли пока своей главной цели – закончить эту войну, заставить Россию закончить эту войну,

– поделился гарант.

Россияне не смогли разрушить нашу независимость. Именно это было целью "СВО" в феврале 2022 года. Путин не победил Украину, а это значит, что он проигрывает. Этого диктатор не может признать и поэтому боится переговоров с Киевом. Он хотел бы говорить с США, минуя Украину. Для этого Путин задействует старые нарративы, например, "это война России и Запада". Но для Украины переговоры без Украины несправедливы.

"Сначала он будет говорить, что это война России с Западом, поэтому я и разговариваю с Западом. Он будет придумывать причины для того, чтобы избежать возможности закончить войну в Украине с Украиной за столом переговоров. Вопрос не в личностях, вопрос в его позиции внутри его государства", – объяснил Зеленский логику Путина.

Все эти хитрости нужны хозяину Кремля для того, чтобы продемонстрировать россиянам: Украина не субъект, мы воевали с США, поэтому и говорим с ними. И эта смена риторики разительно отличается от обещаний взять Киев за три дня и праздновать победу над "нацизмом" на Крещатике под триколором.