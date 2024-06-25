Есть ли у кого-то в мире достаточно систем ПВО, чтобы закрыть всю Украину

У нас всегда есть проблема с нехваткой средств противовоздушной обороны, просто вспоминают о ней только тогда, когда случается эпизод на уровне "ракета/Шахед долетел до Киева/Закарпатья". Эта проблема была, есть и будет сохраняться, потому что никого в мире нет столько систем ПВО, чтобы можно было полноценно перекрыть нашу территорию.

Ни у кого нет достаточно ПВО

Если кто-то считает, что где-то у американцев стоят и просто ржавеют, пылясь, аж 500 пусковых установок Patriot, то пусть покажет эту матчасть. Армия США сама бы с удовольствием на это посмотрела.

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Американские военные сами еще с 2021 года ставили вопрос о том, что если придется воевать против Китая или России напрямую, то имеющейся у них полтысячи пусковых к Patriot в строю даже чисто перекрыть территорию США не хватит, надо хотя бы еще 200.

Цифра о вроде бы еще 500 "лишних" пусковых, которые где-то ржавеют под пылью в американцев – представляется как просто грубая редукция, что вот было изготовлено где-то 1100 пусковых к Patriot, а в строю армии США стоит только половина этого количества. Но при этом нет поправки на то, что сами американцы довольно щедро Patriot продавали на экспорт, например в Саудовскую Аравию.

Или вот еще иллюстрация – Германия по состоянию на 1989 год имела аж 36 строевых и 4 резервных батареи Patriot, не говоря уже о легендарных комплексах Roland и Hawk. Но после воссоединения в 1990 году и особенно при канцлерстве Герхарда Шредера и Ангелы Меркель немцы решили, что "экономика должна быть экономной", а наличие 40 батарей Patriot – это уже не "стильно-модно-молодежно". Поэтому февраль 2022 года Бундесвер встретил имея лишь 12 батарей комплексов этого типа, а Roland и Hawk давно были безнадежно списаны.

В то же время тем ограниченным количеством сил и средств, которые есть у наших зенитчиков, приходится выполнять даже еще более масштабную задачу, чем уберечь нашу критическую инфраструктуру. Это задача сохранять тот статус-кво, при котором самолеты ВКС России после апреля – мая 2022 года больше не рискуют перелетать линию фронта для ударов тактической авиацией с неуправляемым вооружением по нашим крупным городам.

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Если этот статус-кво не удержать, то у нас будут значительно большие проблемы, чем степень целостности нашей энергосистемы.

Медиа любят развлечение в стиле "1000 и 1 способ устроить "камни с неба" на территории России с использованием F-16". Но здесь надо быть умеренными в забавах, потому что даже чисто отогнать российские самолеты с управляемыми авиабомбами как можно дальше от фронта и Харькова – это уже сверхзадача, реализация которой может занять полгода или может даже больше.

Как россиянам удается изготавливать столько ракет

До сих пор задают вопрос о том, почему россияне производят настолько много дальнобойных ракет и почему санкции не работают. Ответ здесь на самом деле простой, как двери – а потому, что россияне поставили себе задачу производить много дальнобойных ракет, и они его смогли реализовать. К сожалению, Россия вот имеет себе цель бомбить Украину, а вот Запад аналогичную цель в отношении России себе не ставит.

Россияне уже год держат устойчиво планку производства до 40 ракет X-101, до 25 – 30 "Калибров" и до 10 "Кинжалов" в месяц, а США заказывают в год где-то полсотни Tomahawk и где-то до полутысячи ракет AGM-158 (изделие в нише Storm Shadow/SCALP-EG или российской X-69).

Поэтому собственно и работают контрабандные перетоки так, что торговцам электроникой двойного назначения выгоднее работать с Россией как с большим рынком, так сказать.

Мы сколько угодно можем мерить степень зависимости России от Китая, но если начнем мерить степень зависимости США от того же Китая в плане оборонных технологий, то нам станет дико неудобно. Тогда придется вспомнить метафору от Мао Цзэдуна о Китае "как обезьяне, которая следит за боем двух тигров".

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Четвертая модификация ракет X-101

Если говорить о том, почему россияне могут пускать только по одной – две ракеты с Ту-95МС во время ударов, то может на самом деле и не быть никакого рационального объяснения, а ответ может оставлять разве что в культуре планирования стратегической авиации ВКС России.

В то же время должны обратить внимание, что сейчас враг для ударов по Украине использует уже четвертую модификацию ракет X-101, которая отличается особой разрушительной мощностью. Они начинали с базового варианта "Изделие 504", где боевая часть имеет массу 450 килограммов и без дополнительных агрегатов. Следующей в ход где-то в ноябре 2022 года пошла модернизированная X-101 в варианте "Изделие 504АП" с оптико-электронной системой наведения и устройством для отстрела тепловых ловушек против ПЗРК.

Этой весной оккупанты начали использовать X-101 с удвоенной боевой частью массой аж 800 килограммов. А во время нынешней кампании ударов в ход пошли X-101 с "боеголовкой-матрешкой", где вторая боевая часть имеет вообще кассетное снаряжение.

Если кто считает, что россияне всегда способны достигать своих задач на все 100%, то тот ошибается по-своему. Например, минобороны России и различные "хорошие русские" считают, что сейчас по российской территории прилетают наши ракеты "Нептун". Не знаю, им, видимо, лучше виднее, что теперь регулярно приносит "хлопок" и нарушение правил техники безопасности. Но так тогда получается, что россияне в целом не достигли своей цели кампании ударов по отечественному ОПК в начале 2024 года.