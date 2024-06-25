Ні в кого нема достатньо ППО

Якщо хтось вважає, що десь в американців стоять і просто ржавіють, припадаючи пилом, аж 500 пускових установок Patriot, то нехай покаже цю матчастину. Армія США сама б залюбки на це подивилась.

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Американські військові самі ще з 2021 року ставили питання про те, що якщо доведеться воювати проти Китаю чи Росії напряму, то наявної у них півтисячі пускових до Patriot у строю навіть суто перекрити територію США не вистачить, треба хоча б ще 200.

Цифра про начебто ще 500 "зайвих" пускових, які десь ржавіють під пилом в американців – видається як просто груба редукція, що от було виготовлено десь 1100 пускових до Patriot, а в строю армії США стоїть лише половина цієї кількості. Але ж при цьому нема поправки на те, що самі американці доволі щедро Patriot продавали на експорт, наприклад в Саудівську Аравію.

Або ось ще ілюстрація – Німеччина станом на 1989 рік мала аж 36 стройових та 4 резервних батареї Patriot, не кажучи вже про легендарні комплекси Roland та Hawk. Але після возз'єднання у 1990 році та особливо за канцлерства Герхарда Шредера та Ангели Меркель німці вирішили, що "економіка має бути економною", а наявність 40 батарей Patriot – це вже не "стильно-модно-молодіжно". То ж лютий 2022 року Бундесвер зустрів маючи лише 12 батарей комплексів цього типу, а Roland та Hawk давно були безнадійно списані.

Водночас тією обмеженою кількістю сил та засобів, які є у наших зенітників, доводиться виконувати навіть ще масштабніше завдання, аніж вберегти нашу критичну інфраструктуру. Це завдання зберігати той статус-кво, за якого літаки ВКС Росії після квітня – травня 2022 року більше не ризикують перелітати лінію фронту для ударів тактичною авіацією з некерованим озброєнням по наших великих містах.

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Якщо цей статус-кво не втримати, то в нас будуть значно більші проблеми, чим ступінь цілісності нашої енергосистеми.

Медіа люблять розвагу в стилі "1000 та 1 спосіб влаштувати "каміння з неба" на території Росії з використанням F-16". Але тут треба бути помірнішими в забавах, бо навіть чисто відігнати російські літаки з керованими авіабомбами якомога далі від фронту та Харкова – це вже є надзавдання, реалізація якого може зайняти пів року чи може навіть більше.

Як росіянам вдається виготовляти стільки ракет

Досі ставлять питання про те, чому росіяни виготовляють настільки багато далекобійних ракет і чому санкції не працюють. Відповідь тут є насправді простою, як двері – а тому, що росіяни поставили собі завдання виготовляти багато далекобійних ракет, і вони його змогли реалізувати. На жаль, Росія от має собі ціль бомбити Україну, а от Захід аналогічну мету щодо Росії собі не ставить.

Росіяни вже рік тримають стійко планку виробництва до 40 ракет X-101, до 25 – 30 "Калібрів" та до 10 "Кинджалів" на місяць, а США замовляють на рік десь півсотні Tomahawk та десь до півтисячі ракет AGM-158 (виріб у ніші Storm Shadow/SCALP-EG чи російської X-69).

Тому власне і працюють контрабандні перетоки так, що торгівцям електронікою подвійного призначення вигідніше працювати з Росією як із більшим ринком, так би мовити.

Ми скільки завгодно можемо міряти ступінь залежності Росії від Китаю, але якщо почнемо міряти ступінь залежності США від того ж Китаю в плані оборонних технологій, то нам стане дико незручно. Тоді доведеться згадати метафору від Мао Цзедуна про Китай "як мавпу, яка стежить за боєм двох тигрів".

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Четверта модифікація ракет X-101

Якщо говорити про те, чому росіяни можуть пускати лише по одній – дві ракети з Ту-95МС під час ударів, то тут може насправді й не бути жодного раціонального пояснення, а відповідь може лишати хіба що в культурі планування стратегічної авіації ВКС Росії.

Водночас маємо звернути увагу, що зараз ворог для ударів по Україні використовує вже четверту модифікацію ракет X-101, яка відрізняється особливою руйнівною потужністю. Вони починали із базового варіанту "Изделие 504", де бойова частина має масу 450 кілограмів і без додаткових агрегатів. Наступною в хід десь в листопаді 2022 року пішла модернізована X-101 у варіанті "Изделие 504АП" з оптико-електронною системою наведення та пристроєм для відстрілу теплових пасток проти ПЗРК.

Цієї весни окупанти почали використовувати X-101 із подвоєною бойовою частиною масою аж 800 кілограмів. А під час нинішньої кампанії ударів у хід пішли X-101 із "боєголовкою-матрьошкою", де друга бойова частина має взагалі касетне спорядження.

Якщо хто вважає, що росіяни завжди здатні досягати своїх завдань на усі 100%, то той хибить по-своєму. Наприклад, міноборони Росії та різні "хороші русскі" вважають, що зараз по російській території прилітають наші ракети "Нептун". Не знаю, їм, мабуть, краще видніше, що тепер регулярно приносить "бавовну" і порушення правил техніки безпеки. Але так тоді виходить, що росіяни в цілому не досягли своєї мети кампанії ударів по вітчизняному ОПК на початку 2024 року.