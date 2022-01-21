Нидерланды готовы дать Украине оружие для обороны

Нидерланды открыты к поставкам оборонительного оружия в Украину на фоне угрозы нападения России. Для этого Североатлантический альянс должен подать запрос.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что ситуация изменилась, хотя контекст меняется каждый день.

Кстати Великобритания отправила в Украину 30 военных из элитных подразделений, – СМИ

Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием,

– сказал Хекстра.

Однако пока такого обращения нет. Предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Говорят, что причиной было опасение возможной эскалации.

Большинство Палаты представителей Нидерландов поддерживает оборонную военную поддержку Украины. Представители партий, входящих в руководящую коалицию, высказались положительно на этот счет.

Иностранная помощь от государств

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Украинская и американская разведка предупреждали, что Москва может напасть на Украину в январе – феврале 2022 года. Поэтому международное сообщество выражает нашему государству такую поддержку. Кроме того, Запад предупреждает Москву о жестких санкциях.