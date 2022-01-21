Нидерланды готовы дать Украине оружие для обороны
Источник:AD.nl
Нидерланды открыты к поставкам оборонительного оружия в Украину на фоне угрозы нападения России. Для этого Североатлантический альянс должен подать запрос.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что ситуация изменилась, хотя контекст меняется каждый день.
Кстати Великобритания отправила в Украину 30 военных из элитных подразделений, – СМИ
Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием,
– сказал Хекстра.
Однако пока такого обращения нет. Предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Говорят, что причиной было опасение возможной эскалации.
Большинство Палаты представителей Нидерландов поддерживает оборонную военную поддержку Украины. Представители партий, входящих в руководящую коалицию, высказались положительно на этот счет.
Иностранная помощь от государств
- США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это самая большая помощь от США с 2014 года.
- 18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Такое решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".
- Минобороны Чехии тоже заявило о готовности предоставить Украине военную помощь на фоне информации о вторжении.
- И в Латвии одобрили решение предоставить Украине военное оборудование: летальное и нелетальное вооружение.
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