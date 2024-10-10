Могут изменить ход войны в этом году: Свитан рассказал, на что способны вооруженные F-16 от Нидерландов

Нидерланды передали первую партию самолетов F-16 Украине, остальные обещанные 24 истребителя прибудут в нашу страну в ближайшие месяцы. Важным является их вооружение, благодаря которому до конца года ситуация на линии фронта изменится.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинские летчики, имея одну бригаду самолетов, смогут начать контрнаступательные действия на одном из направлений до конца 2024 года. Партнеры могут передать Украине несколько десятков видов вооружения к самолетам F-16.

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На что способны вооруженные F-16 от Нидерландов

Летчик-инструктор отметил, что самое главное в передаче Украине F-16 – это спектр вооружения к ним. Сами же самолеты без этого не принесут пользы.

Вооружение, кроме планирующих авиабомб JSOW, пока никакого больше нет, а это расстояние всего 100 километров,

– заметил Свитан.

По словам летчика-инструктора, важно, чтобы партнеры нашей страны передали нам хотя бы две эскадрильи самолетов и боеприпасы к ним. Тогда они смогут осуществить давление и наносить удары на одном из направлений на линии фронта.

Заметьте! Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что обязательно нужно рассматривать альтернативу F-16, ведь потребность в боевой авиации остается высокой из-за быстрого износа техники. Для примера, можно также рассмотреть самолеты Gripen.

Например, одна бригада самолетов нужна для пролома или контроля одного из следующих направлений: Херсонского, Запорожского, Донецкого, Луганского, Харьковского или даже Курского.

Таким образом она будет выполнять в полном объеме весь спектр задач. Однако опять же остается важным передача им всей номенклатуры вооружения.

F-16 может поднять в воздух 120 видов оружия. Если даже несколько десятков нам передадут, мы сможем рассчитывать в этом году на некоторые контрнаступательные действия на одном из направлений,

– отметил летчик-инструктор.

Напомним, Нидерланды передали Украине F-16, ведь они сняли их с вооружения и провели их последний полет над городами страны, завершив 45-летнюю эксплуатацию этих самолетов. Минобороны Нидерландов планирует заменить F-16 на новые истребители F-35