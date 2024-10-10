Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що українські льотчики, маючи одну бригаду літаків, зможуть розпочати контрнаступальні дії на одному з напрямків до кінця 2024 року. Партнери можуть передати Україні кілька десятків видів озброєння до літаків F-16.

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На що здатні озброєні F-16 від Нідерландів

Льотчик-інструктор наголосив, що найголовніше у передачі Україні F-16 – це спектр озброєння до них. Самі ж літаки без цього не принесуть користі.

Озброєння, крім плануючих авіабомб JSOW, поки ніякого більше немає, а це відстань лише 100 кілометрів,

– зауважив Світан.

За словами льотчика-інструктора, важливо, аби партнери нашої країни передали нам хоча б дві ескадрильї літаків та боєприпаси до них. Тоді вони зможуть здійснити тиск і завдавати ударів на одному з напрямків на лінії фронту.

Зауважте! Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що обов'язково потрібно розглядати альтернативу F-16, адже потреба в бойовій авіації залишається високою через швидке зношення техніки. Для прикладу, можна також розглянути літаки Gripen.

Для прикладу, одна бригада літаків потрібна для пролому чи контролю одного з наступних напрямків: Херсонського, Запорізького, Донецького, Луганського, Харківського чи навіть Курського.

У такий спосіб вона буде виконувати в повному об'ємі весь спектр завдань. Однак знову ж таки залишається важливим передача до них всієї номенклатури озброєння.

F-16 може підняти в повітря 120 видів зброї. Якщо навіть кілька десятків нам передадуть, ми зможемо розраховувати цього року на деякі контрнаступальні дії на одному з напрямків,

– наголосив льотчик-інструктор.

Нагадаймо, Нідерланди передали Україні F-16, адже вони зняли їх з озброєння та провели їх останній політ над містами країни, завершивши 45-річну експлуатацію цих літаків. Міноборони Нідерландів планує замінити F-16 на нові винищувачі F-35