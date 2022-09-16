Никак не успокоятся: россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу
Источник:телеграмм Александра Вилкула
Днем 16 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.
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Новая атака Кривого Рога
Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети,
– заявил Вилкул.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
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За последние несколько дней российские захватчики нанесли массированные удары по Кривому Рогу. Так, 14 сентября они попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Россияне ударили сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
15 сентября было зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что во время ракетных обстрелов россияне попали в гидротехнические сооружения. По предварительным данным, люди не пострадали.
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