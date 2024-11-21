Никакой капитуляции не будет, – руководитель ЦПД об ударе России межконтинентальной ракетой

Россия утром 21 ноября скорее всего впервые за все время полномасштабного вторжения применила межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж". Такие действия со стороны Москвы резко прокомментировали в Центре противодействия дезинформации.

Даже несмотря на такую атаку "никакой капитуляции Украины не будет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

Смотрите также Страшная ударная сила: что известно о баллистических ракетах РС-26 "Рубеж" и может ли ПВО их перехватить

Реакция ЦПД на удар межконтинентальной ракетой

Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а разные военкоры России начали кричать о "капитуляции Украины". Никакой капитуляции не будет,

– заявил Коваленко.