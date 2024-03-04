Никки Хейли впервые выиграла праймериз республиканцев у Дональда Трампа

Соперница Дональда Трампа победила его на праймериз в округе Колумбия. Это первая победа Никки Хейли в истории ее кампании 2024 года.

В округе Колумбия размещена столица США – Вашингтон. Там за Хейли отдали голоса все 19 делегатов.

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Что известно о победе Никки Хейли

Ее победа в воскресенье (3 марта – 24 Канал) по крайней мере временно приостанавливает победу Дональда Трампа на избирательных соревнованиях Республиканской партии, хотя 45 президент США, вероятно, заберет еще несколько сотен делегатов в гонке в супервторник (когда наибольшее количество штатов проводит праймериз – 24 Канал) на этой неделе,

– отметило издание.

Ранее Никки Хейли заявила, что она не собирается покидать гонку, ведь считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативу Трампу".

Впоследствии Дональд Трамп прокомментировал победу Хейли в округе Колумбия. 45 президент США саркастически поздравил ее и назвал "королевой болот".

Стоит заметить, что в округе Колумбия демократическая партия имеет одни из самых сильных позиций. На выборах в 2020 году там победил демократ Джо Байден, набрав 92% голосов.

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