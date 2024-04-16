Нардепа Николаенко будут судить за смертельное ДТП: обвинительный акт уже направили в суд
Источник:Офис генпрокурора
На трассе Киев – Чоп в Житомирской области 3 ноября 2023 года произошло смертельное ДТП. Тогда народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку. Расследование уже завершили, и теперь нардепа будут судить.
Смертельное ДТП произошло, когда Николаенко двигался в направлении города Чоп. 18-летняя девушка от полученных травм погибла на месте.
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Нардепа будут судить за совершение смертельного ДТП
Следователи завершили расследование смертельного ДТП в Житомирской области, которое произошло 3 ноября 2023 года с участием народного депутата Андрея Николаенко. Прокуроры Офиса генпрокурора уже направили в суд обвинительный акт в отношении нардепа. Так, Николаенко обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей.
Следствие проводили в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286. К слову, эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
В ходе расследования было установлено, что 18-летняя девушка перебегала дорогу и на нее совершил наезд нардеп Николаенко. Водитель превышал максимальную скорость, а потому не смог избежать аварии.
Что известно об аварии с Николаенко
- Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку вблизи села Березовка Житомирской области. Сначала о смертельной аварии сообщили в СМИ, а впоследствии нардеп подтвердил, что попал в ДТП. В то же время он отметил, что будет способствовать расследованию, а также заверил, что был трезвым за рулем.
- Журналисты Общественного писали, что погибшая – 18-летняя сирота Виктория Назарова. Девушка в 2023 году окончила школу и училась на швею. Родные сообщили, что напротив дома, где жила Виктория, расположен магазин. Девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, и один водитель смог избежать столкновения, а Николаенко – нет.
- Известно, что Николаенко значительно превышал скорость и 3 ноября, до аварии, получил 9 штрафов за нарушение ПДД. На трассе Киев – Чоп разрешенная скорость 110 километров в час, в то время как нардеп ехал 162 километра в час.