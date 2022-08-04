Почти вся ночь в Николаеве под воздушные тревоги: фото с места прилета российских ракет

Ночь на 4 августа прошла неспокойно для украинцев Николаевской области. Почти всю ночь в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

В результате обстрела россиян пострадали несколько районов Николаева. Об этом рассказал корреспондент 24 канала Артур Зайонц.

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Пострадали многоэтажка и частный сектор

В результате ракетного удара россиян в одном из районов пострадали многоэтажка и близлежащий частный сектор. Снаряд прилетел посреди дороги. В результате чего на проезжей части образовалась воронка. Также обломки снаряда повредили строения вокруг.

Оккупанты обстреляли один из жилых районов Николаева / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Коммунальщики и простые жители ликвидируют последствия обстрелов оккупантов. По состоянию на данный момент официальные власти не сообщали о жертвах и пострадавших в этом районе.

Коммунальщики и простые жители ликвидируют последствия российских обстрелов / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Однако это только один из районов, куда прилетел российский снаряд. Были также обстрелы других районов, где пострадала инфраструктура. К счастью, информации о пострадавших в других районах тоже нет.

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Гуманитарная ситуация в Николаеве

На сегодня в Николаеве остается около 200 тысяч человек. Это чуть меньше половины населения города до войны.

Гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная. Серьезной проблемой до сих пор остается поставка воды. Долгое время жители Николаева были совсем без воды, но власти города пытаются решить эту проблему. Однако из кранов николаевцев идет техническая вода, ее нельзя использовать для потребления. Поэтому в городе оборудовали пункты, где можно набрать питьевую воду.

Насколько возможно в прифронтовом городе, жизнь в Николаеве продолжается. Однако интенсивность обстрелов оккупантов в течение последних двух недель усилилась.

Россияне бьют реактивными системами залпового огня, которые трудно отследить ПВО. Поэтому важно отметить, что сначала может быть взрыв и только потом раздастся сигнал воздушной тревоги.

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Последние новости Николаева: коротко

Утром 4 августа оккупанты цинично обстреляли Николаев. Взрывы раздались около 4 утра, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. По его словам, под обстрелы попали два района города.

Кроме постоянных обстрелов, в городе также сложная гуманитарная ситуация, в том числе с водой. Горожане нуждаются в ней ежедневно. Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что благотворительный фонд "Светлые дела" собирает помощь для Николаевщины. За денежные пожертвования фонд делает скважины, где люди могут брать питьевую воду.

россияне не перестают обстреливать Николаевщину. Так, ночью 2 августа оккупанты атаковали с РСЗО "Смерч" и ракетами С-300. Известно о том, что повреждения получили общежитие одного из вузов города, а также жилые дома. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в общежитии во время атаки находился охранник. Он получил ранения.

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