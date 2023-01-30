Десантники отразили вражеские штурмы возле Марьинки: у врага огромные потери – эффектное видео

Оккупанты до сих пор пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Однако, благодаря героическому сопротивлению украинских защитников, россияне не могут осуществить свой план.

Каждый день российские солдаты и их техника становятся статистикой Генштаба. Недавно десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады отбили штурм противника на нескольких позициях вблизи Марьинки.

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Подробности боя

В Генштабе отмечают, что вражеская пехота силами до 100 человек пыталась незаметно приблизиться к позициям украинских десантников. Коварство врага заключалось в том, что он атаковал другие позиции, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии.

Однако этому штурмовому отряду не повезло – на задание они отправились без огневой "помощи" своей артиллерии.

Десантники атаковали оккупантов с неба: смотрите видео

Такие возможности искусно использовали украинские бойцы. Аэроразведка николаевских десантников обнаружила движение противника. Огненное поражение с дронов привело к тому, что враг понес потери еще на подступах.

Где расположена Марьинка: смотрите карту

А огонь из стрелкового вооружения и гранатометов завершил дело. После значительных потерь противник отказался от своих планов и, под прикрытием дымового занавеса, оккупанты бежали, бросив на поле боя своих погибших.

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